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Трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов подтопило из-за сильных дождей

В Свердловской области из-за сильных дождей оказались подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Из-за обильных ливней подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: на прямом направлении — 52-й километр, с 62-го по 64-й километр и на обратном направлении — с 289-го по 291-й километр, с 294-го по 296-й километр», — говорится в сообщении.

Движение на этих участках затруднено. При ухудшении обстановки проезд могут перекрыть. Водителям советуют объезжать проблемные места по дороге Верхняя Пышма — Невьянск.

Ранее МЧС предупреждало свердловчан о ливнях, грозах и сильном ветре в выходные.

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