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Дополнительный поезд между Москвой и Ярославлем запустят с 17 июля по 6 сентября

Решение о введении состава № 242/241 было принято, чтобы предоставить пассажирам больше возможностей для поездок на выходные.

Источник: Агентство «Москва»

Дополнительный поезд между Москвой и Ярославлем будет запущен с 17 июля по 6 сентября, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Решение о введении состава № 242/241 было принято, чтобы предоставить пассажирам больше возможностей для поездок на выходные. Электричка будет отправляться из столицы по пятницам в 21:35 и прибывать в пункт назначения в 01:28.

В свою очередь, из Ярославля поезд будет уходить по воскресеньям в 16:05 с прибытием в Москве в 20:43.

В состав поезда войдут вагоны с кондиционерами, биотуалетами и розетками для зарядки гаджетов. Также будут предусмотрены места для маломобильных граждан.

Ранее ФПК объявила о запуске еще одного дополнительного поезда № 274/273 на маршруте Москва — Казань — Москва. Состав будет курсировать для привлечения пассажиров в столицу Татарстана.

Из столицы, с Казанского вокзала, электричка будет отправляться 28 и 30 июля, с 1 по 31 августа — по нечетным числам, с 2 по 12 сентября — по четным. Рейсы из Казани запланированы на 27, 29, 31 июля, с 2 по 30 августа — по четным дням, а с 1 по 11 сентября — по нечетным.

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