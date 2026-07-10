Дополнительный поезд между Москвой и Ярославлем запустят с 17 июля по 6 сентября

Из столицы, с Казанского вокзала, электричка будет отправляться 28 и 30 июля, с 1 по 31 августа — по нечетным числам, с 2 по 12 сентября — по четным. Рейсы из Казани запланированы на 27, 29, 31 июля, с 2 по 30 августа — по четным дням, а с 1 по 11 сентября — по нечетным.