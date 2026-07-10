Бригада Ставропольской краевой больницы осмотрела жителей двух сел

Мобильная бригада Ставропольской краевой клинической больницы посетила села Новоромановское и Петропавловское на Ставрополье, сообщили в правительстве региона. Выезды организовали в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В составе мобильной бригады работали гастроэнтеролог, невролог, офтальмолог и специалист ультразвуковой диагностики. Медики приняли 117 пациентов, а врач УЗИ провел около 40 исследований. По итогам приемов жители получили рекомендации по лечению, а также разъяснения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания и физических нагрузок.
«Регулярные выезды мобильных бригад — важнейшая часть нашей работы по обеспечению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. Пациенты получают квалифицированную помощь, не покидая родного села», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Отмечается, что с начала года по нацпроекту мобильные бригады медиков уже осмотрели около 34 тыс. человек. По результатам приемов выявлено более 4 тыс. случаев заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.