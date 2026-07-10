19 человек, в том числе годовалый ребенок, отравились в подмосковном суши-баре

Массовое отравление произошло в суши-баре в подмосковном Зарайске. После употребления роллов 19 человек попали в инфекционную больницу, среди пострадавших — семеро детей. Младшему из них всего год. Об этом сообщает Mash.
Тринадцать пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё шестерых после осмотра отпустили домой. Всем диагностировали острый гастроэнтерит. Кафе сейчас закрыто, начато эпидемиологическое расследование.
Посетители и раньше жаловались на качество еды в заведении. По их словам, блюда подавали недоготовленными, пресными или с кисловатым привкусом. Некоторые писали в отзывах, что после такой еды чувствовали себя плохо и лежали с отравлением.
Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной массовой вспышки инфекции.
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