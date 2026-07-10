Mash: Празднование свадьбы Иды Галич у Мидаграбинского озера сорвалось из-за грозы

5 июня Ида Галич рассказала, что на ее свадьбу с предпринимателем Олегом Ледвичем пригласили около 180 гостей. Особенностью торжества стало ее начало еще до прибытия на место проведения. Для гостей организовали отдельный авиарейс, а подготовкой мероприятия занималось собственное агентство Галич, которое также создало специальный сайт с информацией для приглашенных.