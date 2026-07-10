Mash: Празднование свадьбы Иды Галич у Мидаграбинского озера сорвалось из-за грозы

Празднование свадьбы российской телеведущей Иды Галич у Мидаграбинского озера в Северной Осетии оказалась сорванным из-за грозы — шатры, сцену и декор стало сдувать ветром и заливать дождем. В связи с непогодой гости стали разъезжаться. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
5 июня Ида Галич рассказала, что на ее свадьбу с предпринимателем Олегом Ледвичем пригласили около 180 гостей. Особенностью торжества стало ее начало еще до прибытия на место проведения. Для гостей организовали отдельный авиарейс, а подготовкой мероприятия занималось собственное агентство Галич, которое также создало специальный сайт с информацией для приглашенных.
9 июля появилась информация о том, что Ида Галич может получить штраф и административное наказание, если проведет свадьбу на Мидаграбинском озере. В частности, министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Вадим Базаев сообщил, что проверка по этому поводу уже почти закончена.