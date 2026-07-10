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Гросси назвал консультации о безопасности ЗАЭС интенсивными

Гросси назвал консультации по вопросам безопасности ЗАЭС интенсивными.

Источник: РИА Новости

ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал интенсивными консультации с российской стороной в Калининграде, посвященные острым вопросам безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодара.

«Интенсивный раунд межведомственных консультаций с Российской Федерацией в Калининграде, посвященный некоторым из наиболее острых вопросов, ставящих под угрозу ядерную безопасность и физическую ядерную безопасность ЗАЭС и прилегающего города Энергодара», — написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.

Он добавил, что МАГАТЭ работает над конкретными мерами по усилению своей деятельности в обеспечении ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, включая обеспечение доступности электроснабжения станции.

Консультации сторон прошли в пятницу в Калининграде. Разговор касался ситуации вокруг Запорожской АЭС, в частности, реакции со стороны МАГАТЭ на происходящие там инциденты из-за атак ВСУ.

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