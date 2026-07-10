Человек из Бодо: Антропологи воссоздали лицо древнего мужчины, жившего 600 тысяч лет назад

Возраст черепа составляет примерно 600 тысяч лет, и учёные определили, что он принадлежал мужчине африканской линии людей гейдельбергских. Специалисты создали контурную и скульптурную реконструкцию лица, которая позволяет увидеть, как мог выглядеть этот древний человек.