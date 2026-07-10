Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей

Москвичи назвали 30 лет оптимальным возрастом для рождения детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Большинство опрошенных москвичей считают 30 лет оптимальным возрастом для рождения детей, поскольку к этому времени родители приобретают жизненный опыт и становятся более осознанными, пишет газета «Взгляд».

«В 20 лет детей не хочется, а в 30 — думаешь, что уже можно», — рассказал один из опрошенных газетой.

При этом часть респондентов назвала оптимальным возраст 30−35 лет, объяснив это большей осознанностью и финансовой стабильностью. Другие считают, что возраст не имеет решающего значения, если есть желание стать родителями.

Мнения участников опроса разделились и по поводу материальных условий для рождения детей. Одни считают необходимыми собственное жилье, стабильный доход и хорошее образование, другие уверены, что откладывать рождение ребенка из-за отсутствия достатка не стоит.