Во Владимире установили вторую автоматическую дорожную метеостанцию

Вторую автоматическую дорожную метеостанцию установили во Владимире, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Новая станция появилась на улице Муромской. Сейчас специалисты проводят на объекте пусконаладочные работы. После их завершения оборудование начнет передавать данные о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия в режиме реального времени.
Отмечается, что с помощью датчиков станции фиксируют температуру и относительную влажность воздуха, скорость и направление ветра, наличие, интенсивность и количество осадков, а также состояние дорожного полотна и другие параметры. Затем эта информация поступает дорожным службам и дорожно-эксплуатационным организациям. Благодаря этому специалисты могут оперативно оценивать обстановку на трассах и заранее готовиться к неблагоприятным погодным условиям — например, к осадкам или образованию зимней скользкости.
Отмечается, что в 2027 году во Владимире планируют установить еще две автоматические дорожные метеостанции — на улицах Большой Нижегородской, 94А и Добросельской, 178.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.