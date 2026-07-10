Во Владимире установили вторую автоматическую дорожную метеостанцию

Отмечается, что с помощью датчиков станции фиксируют температуру и относительную влажность воздуха, скорость и направление ветра, наличие, интенсивность и количество осадков, а также состояние дорожного полотна и другие параметры. Затем эта информация поступает дорожным службам и дорожно-эксплуатационным организациям. Благодаря этому специалисты могут оперативно оценивать обстановку на трассах и заранее готовиться к неблагоприятным погодным условиям — например, к осадкам или образованию зимней скользкости.