Бразильская модель Кауана Билхар погибла, выпав с 27 этажа небоскреба в Дубае

В начале июля американскую тиктокершу Брианну Джонсон, известную как Dreamdoll Brii, застрелили в салоне Lamborghini во Флориде. По данным правоохранителей, жертвы ехали в ярко-зеленой машине в западном направлении по бульвару Саншайн, когда автомобиль подъехал к перекрестку. В этот момент к машине подъехал белый седан и открыл огонь по водителю и пассажирам.