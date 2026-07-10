Минэнерго: Топлива для сельского хозяйства в России достаточно

Во встрече участвовали представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и региональных органов управления АПК. Стороны детально рассмотрели потребности в топливе для стабильной работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. В первую очередь речь шла о проведении сезонных полевых работ, а также о транспортировке сырья на переработку и доставке готовой продукции в распределительные центры и торговые сети.