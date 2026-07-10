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Тариф на газ для жителей Ростовской области изменится с 1 октября

Изменение платы за газ утвердили в Региональной службе по тарифам.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2026 года в Ростовской области изменится плата за газ. Соответствующее постановление Региональной службы по тарифам опубликовали на портале правовой информации.

Тариф при использовании газовой плиты для приготовления пищи и нагреве воды, а также при нагреве воды с использованием газового водонагревателя составит 10,22 рубля за кубометр.

При использовании газовой плиты и нагреве воды газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения нужно будет платить 10,08 рубля за кубометр.

Плата за отопление с использованием газа и за выработку электроэнергии с использованием котельных всех типов или иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности в многоквартирных домах составит 9903 рубля за 1000 кубометров.

Напомним, до этого стоимость коммунальных услуг повышали в январе 2026 года. Тогда корректировка была связана с изменением ставки НДС. Индекс увеличения платы, который запрещено превышать, в начале года составлял 1,7%, с октября этот порог должен быть на уровне в 9,8%.

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