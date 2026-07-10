Тариф на газ для жителей Ростовской области изменится с 1 октября

Напомним, до этого стоимость коммунальных услуг повышали в январе 2026 года. Тогда корректировка была связана с изменением ставки НДС. Индекс увеличения платы, который запрещено превышать, в начале года составлял 1,7%, с октября этот порог должен быть на уровне в 9,8%.