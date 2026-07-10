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Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Wimbledon

Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом Wimbledon, который проходит в Лондоне. В полуфинале он в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом Wimbledon, который проходит в Лондоне. В полуфинале он в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

В решающем матче Синнер встретится с немцем Александром Зверевым. Финал турнира состоится 12 июля.

Для 24-летнего Синнера это очередной шаг в успешном сезоне. Он занимает первую строчку рейтинга ATP, имеет 29 титулов в одиночном разряде и уже выигрывал турниры Большого шлема на Australian Open, US Open и Уимблдоне.

Джокович, которому 39 лет, занимает восьмое место в рейтинге ATP. На его счету 101 титул ATP в одиночном разряде, включая рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема, а также олимпийское золото 2024 года.

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