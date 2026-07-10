Мониторинг цен на топливо в Черноземье

Согласно еженедельной сводке Росстата, за период с 30 июня по 6 июля дизельное топливо сильнее всего подорожало в Воронежской области — на 4,8%, до 90,83 ₽ за литр (неделей ранее — 86,66 ₽). В Курской области рост составил 4% (до 83,56 ₽ с 80,36 ₽), в Тамбовской — 1,6% (до 91,16 ₽ с 89,70 ₽), в Орловской — 1% (до 77 ₽ с 76,25 ₽), в Белгородской — 0,2% (до 76,86 ₽ с 76,70 ₽), в Липецкой — 0,2% (до 83,09 ₽ с 82,91 ₽).
Бензин АИ-92 также сильнее всего подорожал в Воронежской области — на 5,1%, до 81,29 ₽ за литр (неделей ранее — 77,33 ₽). В Курской области цена выросла на 4,5% (до 72,17 ₽ с 69,03 ₽), в Липецкой — на 1,7% (до 68,68 ₽ с 67,55 ₽), в Тамбовской — на 1,5% (до 78,06 ₽ с 76,88 ₽), в Орловской — на 1,2% (до 65,39 ₽ с 64,64 ₽), в Белгородской — на 0,5% (до 66,86 ₽ с 66,52 ₽).
Бензин АИ-95 сильнее всего в макрорегионе подорожал в Курской области — на 6%, до 79,30 ₽ за литр (неделей ранее — 74,79 ₽). В Воронежской области рост составил 5,2% (до 88,32 ₽ с 83,98 ₽), в Тамбовской — 1,1% (до 81,27 ₽ с 80,35 ₽), в Орловской — 1,1% (до 70,90 ₽ с 70,11 ₽), в Белгородской — 0,7% (до 72,40 ₽ с 71,91 ₽), в Липецкой — 0,3% (до 76,41 ₽ с 76,21 ₽).
Высокооктановый бензин АИ-98 и выше сильнее всего подорожал снова в Воронежской области — на 4,6%, до 106,52 ₽ за литр (неделей ранее — 101,84 ₽). В Курской области рост составил 3,1% (до 99,72 ₽ с 96,71 ₽), в Орловской — 0,4% (до 96,74 ₽ с 96,33 ₽), в Белгородской — 0,2% (до 94,74 ₽ с 94,56 ₽), в Липецкой — 0,1% (до 95,91 ₽ с 95,81 ₽). В Тамбовской области цена, по оценке официальной статистики, не изменилась и составила 94,55 ₽ за литр.