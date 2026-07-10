Мониторинг цен на топливо в Черноземье

Бензин АИ-92 также сильнее всего подорожал в Воронежской области — на 5,1%, до 81,29 ₽ за литр (неделей ранее — 77,33 ₽). В Курской области цена выросла на 4,5% (до 72,17 ₽ с 69,03 ₽), в Липецкой — на 1,7% (до 68,68 ₽ с 67,55 ₽), в Тамбовской — на 1,5% (до 78,06 ₽ с 76,88 ₽), в Орловской — на 1,2% (до 65,39 ₽ с 64,64 ₽), в Белгородской — на 0,5% (до 66,86 ₽ с 66,52 ₽).