Из России с любовью и деньгами: в багаже 38-летнего мужчины, летевшего в Бишкек, нашли 177 млн рублей

Путешественник рассказал, что получил эти деньги за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он предоставил предварительный договор купли-продажи и расходные ордеры. Однако эти документы не соответствовали требованиям законодательства РФ, поэтому вывоз российской валюты был запрещён.