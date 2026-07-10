Сенат США согласовал с Трампом новые санкции за покупку ресурсов у России

Группа американских сенаторов в пятницу, 10 июля, сообщила о согласовании с администрацией президента США Дональда Трампа нового законопроекта о санкциях против России.
Документ предусматривает предоставление главе государства права вводить ограничения в отношении стран и компаний, приобретающих российские энергоносители.
— Крайне важно, чтобы законодательная и исполнительная ветви власти работали сообща над созданием инструментов, позволяющих взимать высокую цену с тех, кто покупает российскую нефть и природный газ, — цитирует текст заявления Reuters.
При этом двумя днями ранее американские власти решили продлить разрешение местным компаниям и физическим лицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России до 9 октября.
До этого также стало известно, что группа американских конгрессменов планирует лоббировать принятие застопорившегося законопроекта о санкциях против РФ на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом на полях саммита Североатлантического альянса.
При этом европейские чиновники не ждут от президента США Дональда Трампа того, что он усилит давление на Россию за счет новых санкций, написало ранее агентство Bloomberg.