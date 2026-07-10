Волгоградский музей обнародовал редкие фотокарточки из Сталинграда

Отметим, что в Волгоградской области металлургия и сегодня остается одной из ведущих отраслей производства. На металлургических предпрятиях региона трудятся более 20 тысяч человек. Одним из самых крупных является завод «Красный октябрь», выдавший первую плавку стали через 5 месяцев после окончания Сталинградской битвы, а первую тонну проката — 31 августа 1943 года.