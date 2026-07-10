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Открытие физиков поможет сделать долговечными телевизоры на базе квантовых точек

Схожим образом, как считают ученые, можно повысить долговечность других источников света на базе квантовых точек, что расширит их применение на практике.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Физики из США и Республики Корея выяснили, что упаковка квантовых точек на базе индия или цинка в полимерные капсулы позволяет продлить время работы синих светодиодов на их основе примерно в пять тысяч раз. Это позволит резко увеличить сроки работы дисплеев мониторов и телевизоров на базе квантовых точек, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

«Понимание того, что и как меняется внутри квантовых точек в процессе их работы, позволит нам исправить все те проблемы, которые мешают коммерциализации дисплеев на их основе. Данные сведения также позволят создать радикально новые светодиоды, которые будут вырабатывать очень чистый свет и при этом обладать большой площадью и сверхмалой толщиной. Это позволит создать и новые экраны, и новые светильники», — заявил профессор MIT Владимир Булович, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют физики, в том числе нобелевский лауреат Мунги Бавенди, квантовые точки представляют собой особые наночастицы, чьи размеры, структура и форма подобраны таким образом, что они ведут себя как искусственный атом. Как и атом, они способны поглощать энергию и излучать ее в виде частиц света на определенных длинах волн, что в теории позволяет использовать их для создания очень ярких и стабильных источников света и систем вывода изображений.

На практике этому часто мешает то, что при взаимодействиях с импульсами электричества квантовые точки быстро деградируют, что в особенности касается синих светодиодов. Причины этого не были до конца ясны, для раскрытия механизмов повреждения этих наноструктур профессор Булович и его коллеги разработали подход, который позволяет наблюдать за изменениями в структуре каждого слоя светодиода на базе квантовых точек в процессе их работы.

Проведенные учеными замеры показали, что пропускание тока через светодиоды приводит к быстрому разрушению трех прослоек — самих квантовых точек, а также соседних с ними слоев из органических молекул и наночастиц оксида цинка и магния, отвечающих за транспорт электронов и «дырок», областей с частично положительным зарядом. Деградация этих слоев сопровождалась высвобождением водорода и кислорода из пока неизвестного источника.

Данное наблюдение побудило физиков проверить, что произойдет, если упаковать каждую квантовую точку в тонкую прослойку из прозрачного акрилового полимера. Данный простой шаг, как показали последующие опыты, продлил время жизни красных светодиодов примерно в восемь раз, и в пять тысяч раз увеличил срок работы синих светодиодов. Схожим образом, как считают ученые, можно повысить долговечность других источников света на базе квантовых точек, что расширит их применение на практике.

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