Открытие физиков поможет сделать долговечными телевизоры на базе квантовых точек

«Понимание того, что и как меняется внутри квантовых точек в процессе их работы, позволит нам исправить все те проблемы, которые мешают коммерциализации дисплеев на их основе. Данные сведения также позволят создать радикально новые светодиоды, которые будут вырабатывать очень чистый свет и при этом обладать большой площадью и сверхмалой толщиной. Это позволит создать и новые экраны, и новые светильники», — заявил профессор MIT Владимир Булович, чьи слова приводит пресс-служба вуза.