Синоптик рассказал, как циклон «Бернадетт» влияет на погоду в ряде регионов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Циклон «Бернадетт», пришедший с Атлантики, оказывает влияние на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
В ночь на 8 июля 2026 года на Калининградскую область обрушился шторм, которому синоптики дали имя «Бернадетт». К 10 июля сообщалось, что шторм «Бернадетт» уходит из Калининградской области, а экстренное предупреждение отменено.
«Основной удар циклона “Бернадетт” пришелся на Калининградскую область, где из‑за сильного ветра и высоких волн пострадали прибрежные территории и в результате были повалены деревья, а пляжи размыты волнами. На данный момент остатки циклона смещаются на восток и влияют на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала — в частности, в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Свердловской области, при этом атмосферный вихрь постепенно заполняется и теряет силу», — пояснил синоптик.
Вместе с тем в Гидрометцентре подчеркивают, что нынешняя погодная ситуация в Москве — часть общей неустойчивой атмосферной циркуляции. «В третьей декаде июля очередной атлантический циклон снова может принести осадки», — предупредил синоптик.