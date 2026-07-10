Синоптик рассказал, как циклон «Бернадетт» влияет на погоду в ряде регионов

«Основной удар циклона “Бернадетт” пришелся на Калининградскую область, где из‑за сильного ветра и высоких волн пострадали прибрежные территории и в результате были повалены деревья, а пляжи размыты волнами. На данный момент остатки циклона смещаются на восток и влияют на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала — в частности, в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Свердловской области, при этом атмосферный вихрь постепенно заполняется и теряет силу», — пояснил синоптик.