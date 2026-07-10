Суд приостановил работу трактира «У Гашека» в центре Калининграда из-за санитарных нарушений. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства проводили внеплановую проверку ресторана ООО «Сырный ряд» на Ленинском проспекте, 1. Там выявили многочисленные нарушения требований санитарного законодательства к оказанию услуг общественного питания.
«В их числе: нарушение последовательности (поточности) технологических процессов, отсутствие производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, приём пищевой продукции без товаросопроводительной документации и маркировки, нарушение требований к хранению пищевой продукции, несоблюдение требований к содержанию помещений, оборудования и инвентаря, допуск к работам, связанным с приготовлением пищи и сопутствующим технологическим процессам работников с неопределенным инфекционным статусом и другие», — объяснили в ведомстве.
Нарушение требований подтвердили результатами лабораторного контроля готовой продукции. В отношении ООО «Сырный ряд» возбудили административное дело по статье 6.6 КоАП РФ с введением запрета деятельности. Ленинградский районный суд признал компанию виновной. Работу ресторана приостановили на 60 суток.
В постановлении отмечается, что при назначении наказания учитывались «значительная общественная вредность совершённого лицом деяния, возможность наступления последствий в виде повреждения здоровья значительного круга лиц», а также характер правонарушений.