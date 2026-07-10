Суд приостановил работу трактира «У Гашека» в центре Калининграда из-за санитарных нарушений

«В их числе: нарушение последовательности (поточности) технологических процессов, отсутствие производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, приём пищевой продукции без товаросопроводительной документации и маркировки, нарушение требований к хранению пищевой продукции, несоблюдение требований к содержанию помещений, оборудования и инвентаря, допуск к работам, связанным с приготовлением пищи и сопутствующим технологическим процессам работников с неопределенным инфекционным статусом и другие», — объяснили в ведомстве.