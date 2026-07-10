Rutube запустил рекламную сеть на Smart TV, рассказали «Ъ» в пресс-службе «Газпром-медиа холдинга». К инвентарю видеосервиса теперь добавится возможность размещений на главном экране телевизоров и в партнерских приложениях. Как заявили в компании, функции будут доступны на устройствах и платформах LG Smart TV, Haier EVO TV, 24ТВ и TopDevice.
Подключение партнерской сети Smart TV позволяет дополнительно увеличить потенциальный охват рекламной кампании до 40%, добавили там. Среди доступных форматов называют полноэкранные видеоролики при переключении телеканалов, видеорекламу в потоковом и VOD-контенте (видео из каталога), премиальные баннеры на главных экранах устройств, рекламные сообщения во всплывающих окнах, а также размещение в разделах поиска и выбора контента.
«На большом экране пользователи дольше взаимодействуют с контентом. Это позволяет сочетать охват телевизионной рекламы с возможностями цифровых форматов — измеримостью, интерактивностью и переходом на другие устройства», — отметила коммерческий директор сервиса Екатерина Бокова.
По данным J"son и Partners Consulting, в России насчитывается около 61 млн устройств Smart TV. По данным Mediascope, средний DAU (дневная активная аудитория) Rutube по итогам первого полугодия превышает 20 млн пользователей с учетом эмбедированных просмотров.