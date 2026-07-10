Rutube запустил рекламную сеть на Smart TV, рассказали «Ъ» в пресс-службе «Газпром-медиа холдинга». К инвентарю видеосервиса теперь добавится возможность размещений на главном экране телевизоров и в партнерских приложениях. Как заявили в компании, функции будут доступны на устройствах и платформах LG Smart TV, Haier EVO TV, 24ТВ и TopDevice.