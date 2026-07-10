Движение ограничили на участке Ленинградского шоссе до 7 октября

«С 10 июля до 7 октября 2026 года на участке Ленинградского шоссе от д. 52 до д. 58, стр. 7 будет временно закрыта одна полоса движения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с ремонтными работами.
Движение транспорта ограничили на участке Ленинградского шоссе до 7 октября из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«С 10 июля до 7 октября 2026 года на участке Ленинградского шоссе от д. 52 до д. 58, стр. 7 будет временно закрыта одна полоса движения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с ремонтными работами.