Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничили на участке Ленинградского шоссе до 7 октября

Движение транспорта ограничили на участке Ленинградского шоссе до 7 октября из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С 10 июля до 7 октября 2026 года на участке Ленинградского шоссе от д. 52 до д. 58, стр. 7 будет временно закрыта одна полоса движения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с ремонтными работами.