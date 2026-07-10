Пропавших в тайге Усольцевых могут лишить родительских прав: в чём дело

Если же Усольцевых так и не обнаружат, суд со временем может признать их безвестно отсутствующими. Позже возможен и шаг с объявлением всех членов семьи умершими. Комментируя недавнюю смену аватарки в соцсети главы семейства, юрист выразил сомнение в том, что это сделал сам мужчина, ведь доступ к странице мог получить посторонний человек.