Пропавших в тайге Усольцевых могут лишить родительских прав: в чём дело

Если пропавшую в тайге семью Усольцевых найдут живой, родителям может грозить лишение прав на ребенка. Такую возможность допустил член Общественной палаты Москвы, юрист Дмитрий Краснов в разговоре с Общественной службой новостей.
Правозащитник разъяснил, что само по себе путешествие без предупреждения властей не является преступлением. Однако главная претензия возникнет к тому факту, что их ребенок школьного возраста длительное время не посещает занятия. Этот момент обязательно заинтересует сотрудников органов опеки и попечительства.
Краснов напомнил, что Конституция РФ гарантирует гражданам свободу передвижения, и за отсутствие отчетов о своих маршрутах наказания не предусмотрено. Тем не менее, наличие в семье несовершеннолетнего ученика меняет ситуацию.
Если же Усольцевых так и не обнаружат, суд со временем может признать их безвестно отсутствующими. Позже возможен и шаг с объявлением всех членов семьи умершими. Комментируя недавнюю смену аватарки в соцсети главы семейства, юрист выразил сомнение в том, что это сделал сам мужчина, ведь доступ к странице мог получить посторонний человек.
Ранее поиски получили новый виток развития в Красноярском крае. В СК сообщили, что дополнительные мероприятия в районе Кутурчинского Белогорья начались 9 июля и будут продолжаться до 12 июля 2026 года.