Три краснокнижных серых тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

В Калининградской области в море выпустили ещё трёх спасённых детёнышей краснокнижного серого тюленя. Об этом сообщили в центре реабилитации морских млекопитающих «Сердце Морей».
В естественную среду вернулись Влад, Шура и Майя. Все трое несколько месяцев находились под наблюдением специалистов, которые помогли им окрепнуть после тяжёлого состояния.
Этот выпуск стал последним в нынешнем сезоне. Перед выпуском каждого тюленя ветеринары проверяют, набрал ли он достаточный вес, умеет ли самостоятельно добывать пищу, хорошо плавать и избегать контакта с людьми. Только после этого животное возвращают в море.
Все выпущенные тюлени получили специальные бирки на ластах. Они помогут специалистам в будущем узнать животных, если их снова заметят на побережье.