Три краснокнижных серых тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

Этот выпуск стал последним в нынешнем сезоне. Перед выпуском каждого тюленя ветеринары проверяют, набрал ли он достаточный вес, умеет ли самостоятельно добывать пищу, хорошо плавать и избегать контакта с людьми. Только после этого животное возвращают в море.