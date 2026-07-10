Муратов* попросил СК проверить высказывания Медведева и Кадырова о ядерном оружии

Журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* обратился в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания ряда публичных лиц о применении ядерного оружия.
Заявление направлено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Кроме того, в Генпрокуратуру подана жалоба на бездействие органов прокурорского надзора.
Муратов* попросил провести проверку высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, основателя «Царьград ТВ» Константина Малофеева и директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.
В обращении ставится вопрос о возможной правовой оценке этих заявлений в рамках части 2 статьи 354 Уголовного кодекса РФ.
РБК направил запросы в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, информационное управление главы и правительства Чечни, секретариат заместителя председателя Совета безопасности, а также обратился за комментариями к Константину Малофееву и Юрию Кнутову.
Ранее Медведев заявил, что в результате атаки США на Иран ряд стран выразили готовность напрямую предоставить исламской республике ядерные боеприпасы. В ответ на его высказывание Дональд Трамп подчеркнул, что слово «ядерный» нельзя воспринимать «так легкомысленно».
Зампред Совбеза впоследствии заявил, что осуждает удары американских войск по объектам иранской ядерной инфраструктуры, но подчеркнул, что Москва не планирует поставлять Тегерану ядерное оружие.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.