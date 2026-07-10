11 июля в Ростовской области ожидается переменчивая погода

По прогнозам синоптиков, 11 июля 2026 года в Ростовской области ожидается жаркая погода с переменной облачностью и вероятностью кратковременных дождей. Днём воздух прогреется до +29…+32°C. В восточных городах области, например в Шахтах, ожидается ещё более жаркая погода — до +30…+35°C в дневные часы. Ночью температура будет комфортнее, около +23…+25°C.Погода будет неустойчивой. Утром и вечером высока вероятность прохождения кратковременных дождей с грозами, однако в середине дня ожидается малооблачно, ясно и будет много солнца. Из-за высокой дневной температуры и возможной грозовой активности синоптики советуют соблюдать осторожность на солнце, а также брать с собой зонты, если вы планируете поездки или длительные прогулки.