«Поцелуй — не измена, но переписки…»: Татьяна Буланова сделала неожиданное признание об отношениях

Певица Татьяна Буланова заявила, что не расценивает поцелуй как супружескую измену. По её мнению, настоящим предательством в отношениях является совсем другое. Эту позицию артистка озвучила в интервью изданию Popcake.
«Даже не поцелуй измена… Я считаю, что можно назвать изменой, когда твой любимый человек переписывается с кем-то. Причём, делает это для того, чтобы просто развлечься. Вот это измена, это внутри, противно это даже», — призналась артистка.
Такая позиция неудивительна, ведь Буланова часто находится в центре внимания и по долгу службы легко обнимается и целуется с коллегами по сцене. Однако она предупредила, что если застанет партнёра за чем-то более серьёзным, то переступить через себя не сможет.
Ранее Татьяна Буланова уже рассказывала прессе о деталях своего быта с супругом, бизнесменом Валерием Рудневым. Певица сообщила, что они живут в разных городах: она предпочитает Санкт-Петербург, а муж работает в Москве.
Встречаются влюблённые всего один раз в неделю, но такой график их полностью устраивает. Артистка пошутила, что за время разлуки супруг точно не забывает, как она выглядит.