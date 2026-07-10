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«Поцелуй — не измена, но переписки…»: Татьяна Буланова сделала неожиданное признание об отношениях

Татьяна Буланова заявила, что не считает поцелуй изменой.

Источник: Комсомольская правда

Певица Татьяна Буланова заявила, что не расценивает поцелуй как супружескую измену. По её мнению, настоящим предательством в отношениях является совсем другое. Эту позицию артистка озвучила в интервью изданию Popcake.

«Даже не поцелуй измена… Я считаю, что можно назвать изменой, когда твой любимый человек переписывается с кем-то. Причём, делает это для того, чтобы просто развлечься. Вот это измена, это внутри, противно это даже», — призналась артистка.

Такая позиция неудивительна, ведь Буланова часто находится в центре внимания и по долгу службы легко обнимается и целуется с коллегами по сцене. Однако она предупредила, что если застанет партнёра за чем-то более серьёзным, то переступить через себя не сможет.

Ранее Татьяна Буланова уже рассказывала прессе о деталях своего быта с супругом, бизнесменом Валерием Рудневым. Певица сообщила, что они живут в разных городах: она предпочитает Санкт-Петербург, а муж работает в Москве.

Встречаются влюблённые всего один раз в неделю, но такой график их полностью устраивает. Артистка пошутила, что за время разлуки супруг точно не забывает, как она выглядит.