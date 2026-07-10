Экс-мэр Чкаловска получил три года условно за превышение полномочий

Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов получил три года лишения свободы условно. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Чкаловском райсуде.
Чиновника обвиняли в неправомерном подписании актов приемки благоустройства парка Победы, в то время как работы еще не были закончены. Это причинило бюджету муниципалитета ущерб в 2,5 млн рублей.
Кудряшов не признал вину. С учетом всех обстоятельств, его условно лишили свободы и возможности занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в госорганах на два года.
Напомним, в 2024 году Кудряшова уже наказывали 3,5 годами условного лишения свободы за превышение полномочий.