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Экс-мэр Чкаловска получил три года условно за превышение полномочий

Ранее его уже наказывали 3,5 годами условно.

Источник: Живем в Нижнем

Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов получил три года лишения свободы условно. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Чкаловском райсуде.

Чиновника обвиняли в неправомерном подписании актов приемки благоустройства парка Победы, в то время как работы еще не были закончены. Это причинило бюджету муниципалитета ущерб в 2,5 млн рублей.

Кудряшов не признал вину. С учетом всех обстоятельств, его условно лишили свободы и возможности занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в госорганах на два года.

Напомним, в 2024 году Кудряшова уже наказывали 3,5 годами условного лишения свободы за превышение полномочий.