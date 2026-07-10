Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура назвала версию пожара в ТЦ «Терабит» в Красногорске

В качестве предварительной версии возникновения пожара на крыше торгового центра «Терабит» в подмосковном Красногорске рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ.

Источник: РБК

В качестве предварительной версии возникновения пожара на крыше торгового центра «Терабит» в подмосковном Красногорске рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

«После ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — добавило ведомство.

Сообщение о возгорании на крыше «Терабита» областное МЧС получило в 19:28 мск. Вскоре возгорание было локализовано на площади 1000 кв. м, а к 20:25 мск ведомство отчиталось о ликвидации открытого горения.

К этому времени из здания эвакуировали 340 человек. «Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в МЧС.

К тушению пожара привлекли 41 человека и 14 единиц техники.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше