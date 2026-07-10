Прокуратура назвала версию пожара в ТЦ «Терабит» в Красногорске

В качестве предварительной версии возникновения пожара на крыше торгового центра «Терабит» в подмосковном Красногорске рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
«После ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — добавило ведомство.
Сообщение о возгорании на крыше «Терабита» областное МЧС получило в 19:28 мск. Вскоре возгорание было локализовано на площади 1000 кв. м, а к 20:25 мск ведомство отчиталось о ликвидации открытого горения.
К этому времени из здания эвакуировали 340 человек. «Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в МЧС.
К тушению пожара привлекли 41 человека и 14 единиц техники.
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