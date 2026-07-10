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Исполнительница песни «Матушка» Куртукова заявила, что хотела бы стать министром

Певица Татьяна Куртукова, известная по композиции «Матушка-земля», заявила о своих политических амбициях в шоу «Что о тебе думают».

Певица Татьяна Куртукова, известная по композиции «Матушка-земля», заявила о своих политических амбициях в шоу «Что о тебе думают».

Отвечая на вопрос о том, чем бы она хотела заниматься после завершения музыкальной карьеры, певица призналась, что видит себя в сфере государственного управления.

По словам артистки, в будущем она могла бы попробовать себя в законотворческой деятельности или занять пост министра.

— В Государственной думе — депутатом. Будущий министр культуры, — заявила певица.

Недавно бизнесмен Олег Тиньков* высмеял россиян, которые часто подпевают популярной песне «Матушка» на дорогих курортах в Европе. Исполнительница Татьяна Куртукова решила ответить на его критику.

До этого Куртукова призналась, что испытывает разочарование из-за выступлений театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. По ее словам, ранее вокал народной артистки России был для нее настоящим примером. Однако сейчас концерты коллектива уже не трогают эмоционально.

*Олег Тиньков признан иностранным агентом на территории России по решению Минюста РФ.

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