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Новый литературный маршрут запустили по каналам Петербурга

Музей Пушкина запустил уникальную экскурсию «По волнам пушкинского Петербурга».

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге появился новый способ познакомиться с историей и литературой — литературный маршрут по воде. Музей Пушкина запустил уникальную экскурсию «По волнам пушкинского Петербурга», которая позволит туристам увидеть места, связанные с биографией великого поэта. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

— Путешествие начинается от Фонтанки. С борта теплохода можно увидеть усадьбу Гавриила Державина, а также кварталы Коломны, где ранее служили отец и дядя Александра Пушкина. Маршрут разработан научными сотрудниками музея, специалистами по творчеству поэта, — рассказал Пиотровский.

Билеты на экскурсию можно приобрести на сайте.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Петербург выделил 297,5 млн рублей на поддержку кино в 2026 году. Главное условие для получения субсидии — обязательное включение Петербурга в сюжет фильма.