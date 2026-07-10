Покупателей хостинга могут обязать регистрироваться через «Госуслуги»

Участники рынка оценивают инициативу по-разному. Одни считают, что обязательная привязка к ЕСИА поможет бороться с фишингом и мошенничеством, другие предупреждают о дополнительных расходах и рисках для розничного сегмента. Отдельные собеседники указывают, что новая схема способна создать сложности и для иностранцев, аренда хостинга или доменов которыми может оказаться под вопросом без доступа к российской системе идентификации.