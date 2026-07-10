Покупателей хостинга могут обязать регистрироваться через «Госуслуги»

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами введение обязательной идентификации физических лиц через портал «Госуслуги», рассказали «Ъ» два собеседника на рынке хостинг-провайдеров. Так, за каждым выделенным IP-адресом может быть закреплен конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью, тогда как сейчас у хостинга есть несколько способов авторизации.
Сейчас провайдеры могут подтверждать личность клиента по электронной почте или, например, через оплату картой российского банка. В отрасли напомнили, что для администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su похожее требование уже действует. Ранее министерство предлагало сделать «Госуслуги» единственным вариантом идентификации, но после обсуждения с рынком расширило список допустимых способов.
Участники рынка оценивают инициативу по-разному. Одни считают, что обязательная привязка к ЕСИА поможет бороться с фишингом и мошенничеством, другие предупреждают о дополнительных расходах и рисках для розничного сегмента. Отдельные собеседники указывают, что новая схема способна создать сложности и для иностранцев, аренда хостинга или доменов которыми может оказаться под вопросом без доступа к российской системе идентификации.
Подробнее — в материале «Ъ» «Провайдерам садятся на хост».