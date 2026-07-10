Прощай, 8 гривен: Кличко поднял цену проезда в Киеве почти в четыре раза

Решение вступает в силу с 15 июля и распространяется на все виды городского транспорта: метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулёр. Кроме того, с 1 августа в Киеве появится проездной билет с возможностью многократных пересадок в течение 90 минут. Его стоимость составит 60 гривен (103 рубля) без учёта стоимости электронного носителя.