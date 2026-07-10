Росстат: Рост цен на бензин в июне ускорился почти до семи процентов

Потребительские цены на бензин в России в июне 2026 года выросли на 6,88 процента по сравнению с маем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Для сравнения: в мае рост цен составил 0,85 процента, в апреле — 0,61 процента, в марте — 1,08 процента, в феврале — 0,61 процента, а в январе — 1,35 процента.
До этого два месяца подряд фиксировалось снижение стоимости топлива: в декабре 2025 года цены на бензин уменьшились на 0,43 процента, а в ноябре — на 0,85 процента. Ранее бензин дорожал на 2,63 процента в октябре, на 2,58 процента в сентябре, на 1,81 процента в августе, на 1,37 процента в июле и на 0,66 процента в июне 2025 года.
В июне текущего года бензин марки АИ-92 подорожал на 7,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, АИ-95 — на 6,7 процента, а АИ-98 и выше — на 3,1 процента.
В годовом выражении, по сравнению с июнем 2025 года, потребительские цены на бензин в России увеличились на 19,9 процента, уточняет Интерфакс.
С июля Россия начнет импорт нефтепродуктов, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Для реализации этой инициативы власти продлили на год нулевую пошлину на ввоз топлива и присадок, а также согласовали с РЖД предоставление скидок на железнодорожные тарифы, чтобы сделать импорт экономически оправданным. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, из каких стран будут импортировать нефтепродукты в РФ и насколько это поможет справиться с ситуацией.