Росстат: Рост цен на бензин в июне ускорился почти до семи процентов

До этого два месяца подряд фиксировалось снижение стоимости топлива: в декабре 2025 года цены на бензин уменьшились на 0,43 процента, а в ноябре — на 0,85 процента. Ранее бензин дорожал на 2,63 процента в октябре, на 2,58 процента в сентябре, на 1,81 процента в августе, на 1,37 процента в июле и на 0,66 процента в июне 2025 года.