Планомерное уничтожение автозаправок началось между Черниговом и Киевом

Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом. Украинские военные открыто говорят, что поражение заправок может существенно усложнить годами налаженную логистику, — говорится в материале.
Также журналисты сообщили, что после ударов российских сил в Черниговской области Украины фактически не осталось работающих АЗС, передает агентство.
7 июля российские военнослужащие ликвидировали автозаправочные станции и цистерны с топливом в части Донецкой Народной Республики, оккупированной украинскими войсками, которые использовались в интересах украинской армии.
9 июля военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что российские войска постоянно наносят удары по портовой инфраструктуре Украины — они атакуют морские и речные пути подвоза иностранных грузов с вооружением. Он уточнил, что военным удается затруднить поставки морским и речным транспортом.