Король Британии Карл III впервые за четыре года увидел своих внуков

Британский монарх Карл III наконец встретился со своим младшим сыном Гарри и его американской семьей. Эта встреча стала первой за последние четыре года, в ходе которой король лично увидел своих внуков Арчи и Лилибет. Информацию об этом событии подтвердили официальные представители Букингемского дворца.
Встреча состоялась в пятницу в загородной королевской резиденции Хайгроув Хаус, расположенной в графстве Глостершир. На ней присутствовали принц Гарри, его супруга Меган Маркл, а также их двое детей. Компанию королю составила его жена, королева Камилла.
Предыдущий раз монарх видел своих внуков еще в сентябре 2022 года. Тогда Гарри с семьей специально прилетал на родину, чтобы проститься со своей бабушкой, королевой Елизаветой II.
Однако на этот раз воссоединение семьи было под угрозой срыва. Сначала принц планировал привезти жену и детей, но передумал, когда узнал, что им не положена полицейская охрана за государственный счет. В итоге им пришлось бы самостоятельно организовывать собственную частную защиту.
Позже возникла и другая проблема: Гарри лишился возможности остановиться в Букингемском дворце. Как выяснилось, он слишком поздно подтвердил свои планы, и резиденция оказалась недоступна.