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Гроза испортила свадьбу Иды Галич на озере в Северной Осетии

В Северной Осетии гроза испортила свадьбу блогерши Иды Галич у Мидаграбинского озера. На специально развёрнутой ивент‑площадке на особо охраняемой природной территории ветер сдул шатры и сцену, а дождь залил декор. Об этом пишет Mash Gor.

Источник: Life.ru

Гроза испортила свадьбу Иды Галич в Северной Осетии. Видео © Telegram/ Mash Gor.

Гости вынуждены были разбегаться, а первый день праздника закончился по уши в воде. Блогерша планировала организовать свадьбу «как в сказке» на родине своей матери, но нарушила правила использования охраняемой территории. Организация торжества на такой локации без согласований вызвала критику среди местных жителей и экологов.

Ранее Life.ru писал, что организаторы свадьбы Иды Галич на особо охраняемой природной территории Мидаграбинской долины могут быть привлечены к административной ответственности за проведение работ и мероприятий на территории, где действуют строгие ограничения. Это грозит штрафом за нарушение режима охраны природы в подобных зонах.

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