Гроза испортила свадьбу Иды Галич на озере в Северной Осетии

Гости вынуждены были разбегаться, а первый день праздника закончился по уши в воде. Блогерша планировала организовать свадьбу «как в сказке» на родине своей матери, но нарушила правила использования охраняемой территории. Организация торжества на такой локации без согласований вызвала критику среди местных жителей и экологов.