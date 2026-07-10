Минэнерго: Запрет на экспорт дизеля — временная мера для стабилизации рынка

Напомним, что о решении запрета на экспорт сообщил ранее вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента с кабинетом министров. Высокопоставленный чиновник охарактеризовал текущую обстановку на внутреннем рынке горючего как весьма сложную. Потребление моторного топлива в стране резко увеличилось, показав рост примерно на треть от обычных объёмов. В связи с этим правительство вынуждено и дальше вводить экстренные инструменты регулирования, чтобы насытить спрос.