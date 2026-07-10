Минэнерго: Запрет на экспорт дизеля — временная мера для стабилизации рынка

«8 июля был введён запрет на экспорт дизельного топлива. Дизельное топливо в системе имеется, а данное решение принято для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. Сейчас основной вопрос — его своевременное доведение до потребителей», — сказал он.
Параллельно министерство вместе с регионами и нефтяными компаниями выстраивает систему прямых договоров. Также прорабатывается вопрос назначения региональных операторов и закрепления сельхозпроизводителей за конкретными нефтебазами и автозаправочными станциями.
Возникающие на местах точечные сложности снимаются в оперативном порядке. Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба продолжает отслеживать ценовую ситуацию на топливном рынке. Ведомство проверяет, насколько обоснованно меняется стоимость горюче-смазочных материалов.
Напомним, что о решении запрета на экспорт сообщил ранее вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента с кабинетом министров. Высокопоставленный чиновник охарактеризовал текущую обстановку на внутреннем рынке горючего как весьма сложную. Потребление моторного топлива в стране резко увеличилось, показав рост примерно на треть от обычных объёмов. В связи с этим правительство вынуждено и дальше вводить экстренные инструменты регулирования, чтобы насытить спрос.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.