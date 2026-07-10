Тейлор Свифт заплатила $160 тыс. властям Нью-Йорка за свою свадьбу

Представленное певице разрешение включало перекрытие улиц, привлечение дополнительных сотрудников полиции, возведение заграждений на прилегающей к месту свадебных торжеств территории и т. п. Внесенная ею сумма включала также оплату сверхурочной работы сотрудников полиции. На вопрос журналистов, оплатит ли Тейлор Свифт полицейским сверхурочные, господин Мамдани ответил: «Тейлор Свифт заплатит… и уже оплатила стоимость разрешения на проведение мероприятия, которая составила более $160 тыс.». По его словам, разрешение было выдано всего за несколько дней до самой свадьбы.