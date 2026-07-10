Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тейлор Свифт заплатила $160 тыс. властям Нью-Йорка за свою свадьбу

Американская певица Тейлор Свифт заплатила более $160 тыс. администрации Нью-Йорка за разрешение на проведение своей свадьбы с Трэвисом Келси на арене в «Мэдисон-сквер-гарден». Как сообщает Variety, об этом стало известно из пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Американская певица Тейлор Свифт заплатила более $160 тыс. администрации Нью-Йорка за разрешение на проведение своей свадьбы с Трэвисом Келси на арене в «Мэдисон-сквер-гарден». Как сообщает Variety, об этом стало известно из пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Представленное певице разрешение включало перекрытие улиц, привлечение дополнительных сотрудников полиции, возведение заграждений на прилегающей к месту свадебных торжеств территории и т. п. Внесенная ею сумма включала также оплату сверхурочной работы сотрудников полиции. На вопрос журналистов, оплатит ли Тейлор Свифт полицейским сверхурочные, господин Мамдани ответил: «Тейлор Свифт заплатит… и уже оплатила стоимость разрешения на проведение мероприятия, которая составила более $160 тыс.». По его словам, разрешение было выдано всего за несколько дней до самой свадьбы.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла 2−3 июля на закрытой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в условиях строжайшей секретности. В первый день состоялся обед на 100 гостей. Во второй день съехались около 1 тыс. приглашенных гостей, включая звезд и знаменитостей. По оценкам СМИ, все торжества могли обойтись в $30−50 млн.

Узнать больше по теме
Биография Зохрана Мамдани
В этом материале — биография Зохрана Мамдани, американского политика и общественного деятеля угандийского происхождения. Собрали главное о жизни нового мэра Нью-Йорка.
Читать дальше