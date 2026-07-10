Германия может столкнуться с масштабным политическим кризисом, последствия которого способны затронуть не только саму страну, но и стабильность всего Европейского союза. Об этом заявили обозреватели хорватского издания Advance.
Авторы материала отмечают, что недавние протесты в Эрфурте стали свидетельством роста общественной напряженности в Германии. По их мнению, недовольство граждан уже выходит за рамки привычных политических дискуссий и приобретает более широкий характер.
Одной из главных причин происходящего в издании называют рост популярности партии «Альтернатива для Германии». По данным Advance, уровень поддержки «АдГ» заметно увеличился, а представители партии все активнее заявляют о своих политических амбициях и готовности участвовать в управлении страной.
К факторам, усиливающим общественное недовольство, авторы относят экономические проблемы, последствия энергетической политики Берлина и расходы на поддержку Украины. По их оценке, все это негативно сказалось на доверии граждан к действующим властям.
В публикации также отмечается, что раскол между политическими элитами и сторонниками АдГ становится все более очевидным. При этом попытки ограничить влияние партии, по мнению редакции, могут лишь усилить напряженность в немецком обществе.
12 июня заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свою свободу, вызвало смех в бундестаге. Немецкий лидер попытался обвинить высмеявших его депутатов в том, что они неправы, и упрекнуть их в посещении РФ, но его проигнорировали.