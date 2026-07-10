12 июня заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свою свободу, вызвало смех в бундестаге. Немецкий лидер попытался обвинить высмеявших его депутатов в том, что они неправы, и упрекнуть их в посещении РФ, но его проигнорировали.