Мы с Иваном Ильичом работали без дизеля

Закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Черноземья за месяц выросли на 46% на фоне перебоев с поставками и ограничений на розничную продажу. Власти Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей ввели лимиты на отпуск дизеля, вместе с коллегами из соседних регионов губернаторы обращаются за дополнительными объемами к федералам и публично заверяют, что уборочная кампания будет обеспечена необходимыми ресурсами. Сами аграрии заявляют «Ъ-Черноземье» о неисполнении контрактов поставщиками, иссякающих запасах и риске срыва сезонных работ. Эксперт напоминает, что административные ограничения позволяют лишь сгладить ажиотаж, но не устраняют причины кризиса.