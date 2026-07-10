Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мы с Иваном Ильичом работали без дизеля

Закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Черноземья за месяц выросли на 46% на фоне перебоев с поставками и ограничений на розничную продажу. Власти Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей ввели лимиты на отпуск дизеля, вместе с коллегами из соседних регионов губернаторы обращаются за дополнительными объемами к федералам и публично заверяют, что уборочная кампания будет обеспечена необходимыми ресурсами. Сами аграрии заявляют «Ъ-Черноземье» о неисполнении контрактов поставщиками, иссякающих запасах и риске срыва сезонных работ. Эксперт напоминает, что административные ограничения позволяют лишь сгладить ажиотаж, но не устраняют причины кризиса.

Закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Черноземья за месяц выросли на 46% на фоне перебоев с поставками и ограничений на розничную продажу. Власти Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей ввели лимиты на отпуск дизеля, вместе с коллегами из соседних регионов губернаторы обращаются за дополнительными объемами к федералам и публично заверяют, что уборочная кампания будет обеспечена необходимыми ресурсами. Сами аграрии заявляют «Ъ-Черноземье» о неисполнении контрактов поставщиками, иссякающих запасах и риске срыва сезонных работ. Эксперт напоминает, что административные ограничения позволяют лишь сгладить ажиотаж, но не устраняют причины кризиса.

Топливный кризис все более заметно влияет на бизнес в Черноземье. В первой декаде июля вводятся новые ограничения, либо власти начинают задумываться об их ужесточении. В частности, в Воронежской области «рассматривают возможность» введения продажи топлива по принципу «чет-нечет» (заправлять в четные дни месяца только автомобили с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7,9), но окончательное решение еще не принято.

Об этом по итогам заседания регионального оперативного штаба 10 июля сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, решение пока находится в проработке.

Обеспеченность АЗС бензином в Воронежской области составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%.

Воронежский губернатор заявил, что «нагрузка на АЗС по сравнению с прошлым летом выросла почти в полтора раза», но приоритетом остается бесперебойное снабжение топливом, в том числе предприятий АПК.

Закупочные цены на солярку для бизнеса продолжают расти. По данным «Петербургской биржи» (SPIMEX), где реализуется дизельное топливо, 10 июля стоимость 1 т летнего дизеля экологического класса К5 на площадке ЛПДС «Воронеж» «Транснефти» достигла 142,7 тыс. руб. По сравнению с 10 июня, когда тонна стоила 97,8 тыс. руб., цена увеличилась на 46%.

Глава «Острогожсксадпитомника» (Воронежская область, производит яблоки) Николай Гапоненко рассказал, что запасов топлива в хозяйстве, как и у большинства сельхозпредприятий, хватает «примерно на десять дней». Заявки на дополнительные объемы уже направлены через региональные власти, однако сроки поставок остаются неизвестными. По его словам, в сентябре-октябре, когда одновременно идут уборка зерновых и сбор яблок, расход дизельного топлива возрастает в два-три раза. При этом проблема заключается не в отсутствии средств.

«Мы не просим субсидий, мы просим, чтобы нам дали горючее за деньги. Просто чтобы техника не остановилась на уборочной кампании и уходных работах», — подчеркнул господин Гапоненко.

Представитель агрохолдинга с бизнесом в Воронежской области, пожелавший остаться неназванным, заявил, что его поставщики дизеля не исполняют уже заключенные контракты, а запасов «хватит лишь на несколько дней». По словам собеседника «Ъ-Черноземье», профильное ведомство облправительства организовало горячую линию для сбора информации о проблемах аграриев, после чего данные передаются в Минпромторг РФ, который должен контролировать исполнение обязательств поставщиками и при необходимости перераспределять объемы топлива.

Однако пока, говорит собеседник, заметных изменений нет. «Катастрофически не хватает топлива, подписанные контракты поставщиками не исполняются. Пока вынуждены сами выкручиваться на местах. Как именно — коммерческая тайна», — отметил собеседник «Ъ-Черноземье».

Он сказал, что сельхозпредприятия надеются, что после принятого 8 июля правительством запрета экспорта дизельного топлива из РФ ситуация начнет стабилизироваться. В противном случае под угрозой окажется не только уборка зерновых, но и последующая кампания по сахарной свекле, требующая значительных объемов горючего, заявил собеседник «Ъ-Черноземье».

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в Telegram, что обратился в Минэнерго РФ и «Роснефть» с просьбой увеличить суточные объемы поставок топлива в регион. Он признал, что «существующих объемов недостаточно для обеспечения спроса». Глава региона уточнил, что «речь также идет об увеличении количества автомобилей, которые смогут ежедневно заправляться, и о продлении времени работы АЗС». Речь идет о том, что существуют суточные лимиты поставки топлива на АЗС для розничной продажи, их параметры не раскрываются публично.

По данным губернатора, «Роснефть» пока сохраняет поставки бензина и дизельного топлива на заправки в регионе, тогда как АЗС «Лукойла» в Тамбовской области «временно ограничили работу».

Аграрий из Тамбовщины, попросивший не называть его имя, сообщил «Ъ-Черноземье», что его хозяйство заключает пятилетний договор с «Роснефтью» (АО «Воронежнефтепродукт») который позволит получать топливо по корпоративным картам с увеличенными лимитами отпуска. По его словам, «запасов как не было, так и нет».

В Липецкой области все АЗС «Лукойла» также закрыты. В этом регионе, вслед за Орловской областью, введена и с 11 июля вступит в силу схема продажи бензина по принципу «чет-нечет»: бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 будут отпускать в зависимости от даты и последней цифры государственного номера автомобиля.

Ограничения «чет-нечет» ни в Липецкой области, ни в соседних регионах, где они введены, не касаются нужного аграриям дизельного топлива.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов эмоциональнее прочих коллег реагировал на топливный кризис. 9 июля он опубликовал в своих соцсетях публичное обращение к руководству сетей «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона попросил увеличить поставки топлива в регион и честно сообщать, если они срываются. По его словам, область не сможет справиться со сложившейся ситуацией в одиночку.

«Невозможно принять ситуацию», — высказался господин Артамонов, когда представители топливных компаний на заседании оперштаба заявляют о готовности обеспечивать топливом, а через несколько часов жители видят закрытые АЗС, отсутствие бензина и очереди, в которых можно простоять всю ночь.

Обратиться к федеральному центру для организации дополнительных поставок топлива решил и губернатор Курской области Александр Хинштейн, которому вице-премьер Александр Новак в ответ пообещал «максимальную поддержку».

В Белгородской области, напротив, власти заявляют, что дефицита топлива в сельском хозяйстве нет. Врио губернатора Александр Шуваев в интервью «Ъ» 6 июля сообщил, что местные хозяйства формируют запасы к уборочной кампании, а обеспечение аграриев «находится под постоянным контролем».

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что с начала 2026 года стоимость топлива всех видов в РФ выросла примерно на 50%, а только за последний месяц — еще на 10−12%. Наибольшие риски возникают у хозяйств, которые не успели заранее сформировать запасы.

По мнению эксперта, приоритетом должно стать гарантированное обеспечение аграриев дизельным топливом, создание региональных резервов для АПК, согласование графиков поставок с крупными хозяйствами и меры финансовой поддержки производителей: «Меры, которые принимают власти, — от “чет-нечет” в Орловской области до различных исключений для отдельных территорий, — позволяют лишь сгладить пики спроса и снизить ажиотаж».

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше