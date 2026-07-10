В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара

В Гидрометцентре добавили, что высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность 11 июля будет на юго-западе Приволжского федерального округа, а с 11 по 13 июля на востоке Архангельской области, в Коми, Южном федеральном округе, Донецкой Народной Республике, Ставропольском крае, Томской области, на западе Алтайского, севере Красноярского краев, в Тыве, на западе Иркутской области, в Якутии, на севере Хабаровского края и в Камчатском крае.