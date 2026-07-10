Россельхознадзор разрешил музею филинов и сов в Зеленоградске гнездиться на старом месте

Россельхознадзор выдал лицензию ООО «Итакос» на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Компания является владельцем музея филинов и сов в Зеленоградске. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 10 июля.