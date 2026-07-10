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Россельхознадзор разрешил музею филинов и сов в Зеленоградске гнездиться на старом месте

В январе 2026 года учреждение закрывали из-за ненадлежащих для пернатых условий.

Россельхознадзор выдал лицензию ООО «Итакос» на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Компания является владельцем музея филинов и сов в Зеленоградске. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 10 июля.

Инспекторы службы проверили всю необходимую документацию, осмотрели территорию мини-зоопарка, изучили условия содержания животных. После всех этих процедур компания получила лицензию.

В январе 2026 года мини-зоопарк лишали лицензии за то, что птицы содержались в ненадлежащих условиях.