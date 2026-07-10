Украину не планируют принимать в Североатлантический альянс (НАТО) ни сейчас, ни через 10 лет. Такое мнение в пятницу, 10 июля, выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
— Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, преступность… Вот буквально на наших глазах совершено зверское покушение на бизнесмена украинского, потом убийство этого киллера на территории Киева, — объяснил политик, комментируя отсутствие в декларации саммита НАТО упоминаний о перспективах вступления Украины в альянс.
При этом Азаров заявил, что Украина фактически является членом НАТО, потому что ни одна страна блока не получает таких средств, самых современных вооружений, разведывательных данных и политической поддержки, которые в данный момент получает Киев, передает ТАСС.
8 июля премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предупреждением России решение о выделении Украине пакета военной помощи НАТО объемом 70 миллиардов евро. Политик охарактеризовал это решение как «красную карточку» для президента России Владимира Путина.