Экс-премьер Украины Азаров: Никто не собирается принимать Украину в НАТО

— Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, преступность… Вот буквально на наших глазах совершено зверское покушение на бизнесмена украинского, потом убийство этого киллера на территории Киева, — объяснил политик, комментируя отсутствие в декларации саммита НАТО упоминаний о перспективах вступления Украины в альянс.