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В Англии полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшего политика Уиддикомб

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Энн Уиддикомб, тело которой было найдено в ее коттедже 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Англии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего британского политика Энн Уиддикомб. Об этом заявил помощник главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман.

«Мы можем подтвердить, что сегодня днем по адресу в Ньютон-Эбботе был задержан 26-летний мужчина по подозрению в убийстве Энн Уиддикомб. Мы находимся на начальной стадии расследования, изучаем все версии», — передает слова Лонгмана телеканал Sky News.

Уточняется, что подозреваемым является гражданин Британии. Сейчас он находится в полицейском участке, где его допрашивают. Лонгман заявил, что совершенное мужчиной преступление не рассматривается как связанное с терроризмом или политической позицией экс-политика.

78-летняя Энн Уиддикомб была найдена мертвой 9 июля в своем коттедже в графстве Девон. Полиция Англии активно расследует дело об убийстве политика.

Ранее KP.RU сообщал, что в Британии арестовали мужчину, толкнувшего женщину под автобус почти 10 лет назад. Трагедии удалось избежать, поскольку британка отделалась лишь ушибами, однако полиция расследовала дело с 2017 года.