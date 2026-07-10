Bloomberg: Катар заблокировал оборонный проект ФРГ и Израиля

«Qatar Investment Authority, который владеет более чем 10% акций VW и 17% голосующих прав, воспрепятствовал созданию совместного предприятия с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems на испытывающем трудности заводе в городе Оснабрюк», — сказано в материале.
Предполагалось, что на заводе начнут производство техники для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Сотрудничать планировали компании Rafael Advanced Defence Systems и Volkswagen.
Ранее сообщалось, что Израиль провел комплексные испытания модернизированного «Железного купола».
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