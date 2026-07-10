Мощный ураган с грозой обрушились на Московскую область

9 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в период с 10 до 12 июля в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков, которая составляет 84 миллиметра. Метеоролог добавил, что в одном районе пройдут ливни, а в других дождей будет значительно меньше.