Мощный ураган с грозой обрушились на Московскую область

В Московской области в пятницу, 10 июля, начался мощный ураган с грозой. В Можайске очевидцы заметили мощные молнии и грозовой фронт, а в Новой Москве уже поднялся сильный шквалистый ветер, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ранее в Туле прошел ливень с крупным градом, а к северо-западу от Калуги очевидцы увидели формирующуюся воронку торнадо. В связи с грозой, сильным дождем и шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду в отдельных районах Тульской и Калужской областей ввели штормовое предупреждение, передает Telegram-канал Baza.
В Рязанской области ураган повалил десятки деревьев в прибрежной зоне и нанес значительный ущерб территории пляжа и инфраструктуре дома отдыха. В тот момент на базе находились десятки семей с детьми. В результате случившегося никто не пострадал.
9 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в период с 10 до 12 июля в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков, которая составляет 84 миллиметра. Метеоролог добавил, что в одном районе пройдут ливни, а в других дождей будет значительно меньше.