Мадонна первой среди певиц возглавляла британские чарты пять десятилетий

Американская певица Мадонна установила рекорд, став первой женщиной, чьи альбомы возглавляли британские музыкальные чарты на протяжении пяти десятилетий.
Об этом сообщила Official Charts Company, которая составляет и публикует музыкальные рейтинги в Великобритании.
Новый рекорд был зафиксирован после того, как на первое место хит-парада вышел 15-й студийный альбом Мадонны Confessions II, выпущенный 3 июля.
До этого 12 альбомов исполнительницы уже поднимались на вершину британского чарта. Три пластинки возглавляли рейтинг в 1980-х, еще три — в 1990-х, пять — в 2000-х и одна — в 2010-х годах.
Среди всех исполнителей подобного результата ранее добивался Клифф Ричард, чьи релизы занимали первую строчку британских чартов в течение пяти десятилетий. Элвис Пресли, Элтон Джон, Queen и Кайли Миноуг возглавляли рейтинг на протяжении четырех десятилетий.
Еще один рекорд 10 июля установила песня Rein Me In Оливии Дин и Сэма Фендера. Композиция 16-ю неделю подряд остается самой прослушиваемой в британском чарте. Предыдущий рекорд среди британских исполнителей принадлежал группе Wet Wet Wet, чей хит Love Is All Around в 1994 году держался на первой строчке 15 недель.
Ранее сообщалось, что умерла британская певица Бонни Тайлер, известная по хитам Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero. Артистке было 75 лет.