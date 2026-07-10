Красный Крест выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС

РКК также направил дополнительные средства на создание резервов для оперативного реагирования. Для Севастополя закупается установка по очистке воды, которая позволит обеспечить жителей питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением. Ее разместят в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций РКК, открытие которого запланировано на 15 июля, сообщается в публикации.