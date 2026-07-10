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Красный Крест выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС

Российский Красный Крест (РКК) наращивает запасы гуманитарной помощи в Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной ситуацией. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе организации.

Российский Красный Крест (РКК) наращивает запасы гуманитарной помощи в Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной ситуацией. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе организации.

В Севастополе сформирован резерв из 600 гуманитарных наборов с продуктами питания и средствами гигиены. Их выдача начнется 13 июля. Помощь предназначена для инвалидов I и II групп, переселенцев 2025—2026 годов, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Крыму подготовлены 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических комплектов и 43 тонны питьевой воды. Кроме того, в наличии имеются технические средства реабилитации, включая инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.

РКК также направил дополнительные средства на создание резервов для оперативного реагирования. Для Севастополя закупается установка по очистке воды, которая позволит обеспечить жителей питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением. Ее разместят в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций РКК, открытие которого запланировано на 15 июля, сообщается в публикации.

Главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев 26 июня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территориях обоих субъектов. Основная цель этой меры — оптимизация решения экономических вопросов.

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