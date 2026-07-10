В Белом доме решили усилить меры безопасности: начнут с двери

В Белом доме ужесточают меры безопасности — в ближайшие дни будет укреплена входная дверь с северной стороны резиденции. Эти работы продлятся несколько дней и не имеют отношения к косметическому ремонту. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные осведомленные источники.
В публикации указали, что на необходимости таких перемен давно настаивала Секретная служба США. Собеседник CNN в администрации президента подчеркнул, что данный проект принципиально отличается от многих предыдущих инициатив главы государства, которые часто носили декоративный характер. Представители спецслужбы на запросы журналистов до выхода материала не отвечали.
Стоит напомнить, что ранее широкий резонанс в обществе вызвало строительство бального зала в Белом доме, которое инициировал Дональд Трамп. Тогда американцы либо возмущались этой затеей, либо откровенно высмеивали её, однако позже президент раскрыл журналистам истинную цель перепланировки.
Как выяснилось, под Восточным крылом исторической резиденции на самом деле возводится огромный бункер — слухи об этом ходили в прессе давно, но официального подтверждения не было. Во время одной из встреч с репортерами, под шум строительной техники, Трамп наглядно продемонстрировал масштаб своего проекта.