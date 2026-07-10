В Белом доме решили усилить меры безопасности: начнут с двери

Как выяснилось, под Восточным крылом исторической резиденции на самом деле возводится огромный бункер — слухи об этом ходили в прессе давно, но официального подтверждения не было. Во время одной из встреч с репортерами, под шум строительной техники, Трамп наглядно продемонстрировал масштаб своего проекта.